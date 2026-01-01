Angostura Informa

Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Llamado a Fiscalizadores e Inscripción de Participantes – Fiesta de los Jardines 2026.

Dic 29, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se encuentra abierto el Llamado a Fiscalizadores para la próxima edición de la Fiesta de los Jardines 2026.

Los fiscalizadores seleccionados conformarán la Comisión Evaluadora de los jardines inscriptos, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 4207/24, Artículo 6°.

Asimismo, se abre el Llamado a Inscripción para vecinos y vecinas, comercios y establecimientos que deseen participar con su Jardín Particular o Comercial.

Inscripción presencial:

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 31 de diciembre de 2025, en los siguientes puntos: Oficina de Turismo, Mesa de Entrada de la Municipalidad, Vivero Municipal

o al siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKLNGp8PzyBYTnn9pFe6rN0nuU2kAljwJ0oJwmeo7NzyT75w/viewform?usp=dialog

La Municipalidad invita a toda la comunidad a ser parte de esta tradicional celebración que pone en valor el cuidado, la dedicación y la belleza de los jardines de nuestra localidad.

