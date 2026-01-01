Provincia y Municipio avanzan en obras estratégicas para Villa La Angostura.

En el día de la fecha, el Centro de Convenciones de Villa La Angostura fue escenario de un importante encuentro institucional que contó con la presencia del Gobernador de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, junto al Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, y la Viceintendenta Tamara Martínez.

Asimismo, participaron autoridades del Gabinete Provincial, entre ellas la Ministra de Infraestructura, Tania Bertoldi, el Ministro de Hacienda, Guillermo Koennig y la Ministra de Turismo, Leticia Esteves, junto a la totalidad de los funcionarios del Gabinete Municipal, Concejales del Honorable Concejo Deliberante y vecinos de la comunidad.El encuentro se enmarcó en los compromisos asumidos oportunamente, a partir de la firma del Pacto de Gobernanza, mediante el cual se reafirma la importancia de continuar trabajando de manera articulada entre la Provincia y los municipios.

Este acuerdo permite una mejor distribución de los recursos, una respuesta más rápida a las necesidades de la población y garantiza que los servicios y políticas públicas lleguen a todos los ciudadanos, independientemente del lugar donde vivan, fortaleciendo la eficiencia y la equidad en la gestión pública.

En este contexto, se recordó además el Convenio de Compromiso de Cooperación y Financiamiento suscripto entre el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Villa La Angostura, así como el Pacto de Gobernanza denominado “Consenso para un Neuquén federal, autónomo y justo”, mediante el cual las partes asumieron el compromiso de trabajar en conjunto en pos de una asignación de recursos más eficiente, promoviendo el equilibrio fiscal y una administración austera y responsable de los recursos públicos.

Como parte de estos acuerdos, se firmó el Acta Anuncio mediante la cual el Gobernador de la Provincia, la Ministra de Infraestructura y el Intendente de Villa La Angostura, anunciaron el inicio del proceso administrativo para la licitación de la obra denominada “Pavimentación e Iluminación del Área Urbana de Villa La Angostura”, que será ejecutada por el Ministerio de Infraestructura.

La obra incluye la realización de 800 metros de pavimento articulado con adoquines Piso Intertrabado, la construcción de cordones cuneta y la colocación de 140 postes con luminarias LED, mejorando la infraestructura urbana, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos.

La presente intervención constituye la continuidad de una obra oportunamente iniciada en el marco del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), correspondiente al Préstamo BID N° 2929, mediante el cual se ejecuto aproximadamente el sesenta por ciento (60%) de la obra original. Durante el año 2024, el contrato original fue rescindido y las actuaciones, junto con el estado de avance de la obra, fueron transferidas a la Municipalidad de Villa La Angostura.

En ese sentido, la presente obra permitirá completar los tramos pendientes de pavimentación, aproximadamente ochocientos (800) metros, la totalidad de la iluminación urbana y las obras complementarias necesarias, garantizando así la finalización integral de la infraestructura originalmente proyectada.

Este encuentro y los anuncios realizados consolidan el trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial y el Municipio de Villa La Angostura, fortaleciendo una agenda común basada en la planificación, la inversión pública y la articulación institucional para acompañar el crecimiento y desarrollo de la comunidad.