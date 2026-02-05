Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Interrumpido el servicio del agua en Barrio Las Piedritas.

Feb 5, 2026

La Dirección del Servicio de Agua, INFORMA a los vecinos del Barrio Las Piedritas, que el Servicio de Agua estará interrumpido debido a trabajos de reparación de un caño sobre las calles Ruca Choroy y colectora Avda. Arrayanes, la duración del corte por reparación se extenderá por el término de 4 horas.
Sepan disculpar las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión y colaboración de los vecinos.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

La Secretaria de Servicios Públicos INFORMA

Feb 5, 2026
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Llamado a cubrir cuatro cargos por reemplazo de jubilaciones y renuncias.

Feb 3, 2026
Comunicado Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

Plan Verano 2026 – CEF 7

Feb 2, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Fuerte despliegue preventivo para la Fiesta Nacional de los Jardines 2026

5 febrero, 2026 Prensa Vla
Comunicado

La Secretaria de Servicios Públicos INFORMA

5 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Apertura de Sobres – Segundo Llamado Licitación N° 4/2025, Contratación del Servicio de Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Patógenos.

5 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Municipio retoma y finaliza una obra clave de pavimentación e iluminación

5 febrero, 2026 Prensa Vla