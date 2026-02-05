Interrumpido el servicio del agua en Barrio Las Piedritas.

La Dirección del Servicio de Agua, INFORMA a los vecinos del Barrio Las Piedritas, que el Servicio de Agua estará interrumpido debido a trabajos de reparación de un caño sobre las calles Ruca Choroy y colectora Avda. Arrayanes, la duración del corte por reparación se extenderá por el término de 4 horas.

Sepan disculpar las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión y colaboración de los vecinos.

