Línea de Financiamiento para la Economía del Conocimiento

Esta línea de financiamiento está destinada a personas y empresas de la provincia del Neuquén que deseen incorporar tecnología y servicios de la Economía del Conocimiento para optimizar sus procesos productivos, desarrollar soluciones innovadoras y potenciar su crecimiento.

¿Quiénes pueden acceder?

Pueden solicitar este financiamiento personas humanas (monotributistas) y personas jurídicas privadas (empresas y cooperativas) radicadas en la provincia del Neuquén que:

Desarrollen actividades vinculadas a la Economía del Conocimiento.

Realicen inversiones destinadas a la incorporación de tecnología, la transformación digital o servicios asociados a este sector.

Actividades alcanzadas

La línea contempla proyectos relacionados con:

Software y servicios informáticos y digitales.

Producción y postproducción audiovisual.

Biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética.

Servicios geológicos y servicios vinculados a la electrónica y las comunicaciones.

Nanotecnología y nanociencia.

Industria satelital y aeroespacial.

Ingeniería aplicada a la industria nuclear.

¿En qué pueden utilizarse los fondos?

Activos fijos

Equipamiento tecnológico y productivo, como computadoras, impresoras, escáneres, cámaras de fotografía y video, sets de grabación, equipos para prácticas científicas, equipos de diagnóstico, máquinas CNC, robots, sensores, GPS, drones, equipos para experiencias inmersivas, entre otros.

Capital de trabajo

Adquisición de insumos necesarios para la actividad, como componentes electrónicos y mecánicos, resinas, filamentos, reactivos químicos y otros materiales.

Activos intangibles

Software: licencias, sistemas operativos, herramientas de desarrollo, diseño gráfico, gestión de bases de datos y soluciones similares.

Desarrollos tecnológicos: aplicaciones web y móviles, inteligencia artificial, plataformas colaborativas, proyectos de transformación digital y sistemas informáticos.

Servicios: hosting, ciberseguridad, marketing digital, digitalización de procesos, medios de pago electrónicos, tiendas virtuales, comercio electrónico y plataformas de streaming.

Capacitación: programas de formación en transformación digital, uso de software y hardware, habilidades digitales y talleres especializados.

Condiciones del crédito

Monto máximo: hasta $30.000.000 por beneficiario.

hasta $30.000.000 por beneficiario. Plazo total: hasta 48 meses.

hasta 48 meses. Período de gracia: hasta 12 meses.

hasta 12 meses. Tasa de interés: variable, equivalente al 50% de la Tasa Nominal Anual del Banco Nación Argentina (BNA) más 2 puntos porcentuales, con un tope máximo del 50%.

Garantías

Hasta $6.000.000: garantía personal.

garantía personal. De $6.000.001 a $12.000.000: garantía solidaria.

garantía solidaria. De $12.000.001 a $30.000.000: garantías reales, aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o seguro de caución.

Beneficios para empresas con garantía FOGANEU

Las empresas que constituyan garantías mediante FOGANEU podrán acceder a:

Bonificación en la tasa de interés para cubrir el costo de constitución del aval patrimonial.

Financiamiento del costo del aval patrimonial.

Descuento directo al momento del desembolso, evitando gastos previos a la acreditación del crédito.

¿Cómo solicitar el crédito?

Paso 1. Contactanos.

Escribinos a anideneuquen@gmail.com o comunicate telefónicamente con nuestro equipo para recibir asesoramiento e información sobre la línea.

Paso 2. Evaluación crediticia.

Te enviaremos un formulario online para verificar si cumplís con los requisitos y determinar si sos sujeto de crédito.

Paso 3. Presentación de la solicitud.

Una vez confirmada la evaluación, te enviaremos la documentación y los formularios necesarios para iniciar formalmente el trámite.