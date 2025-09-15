La Provincia del Neuquén invita a la comunidad de Villa La Angostura al Lanzamiento y Asesoramiento de Créditos Culturales, en el marco del programa “Crecen las Industrias Culturales, Crece Neuquén”.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre a las 18 horas en la Biblioteca Popular 9 de Julio “San Miguel Camino”, ubicada en Gral. Roca 1223, San Martín de los Andes.

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer, impulsar y acompañar el desarrollo de proyectos culturales y artísticos de la región, brindando información y asesoramiento a quienes deseen acceder a créditos destinados a la industria cultural.

Las inscripciones se encuentran abiertas a través del formulario habilitado. Para mayor información y consultas, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico: coordinaciondepculgc@gmail.com.

Te esperamos para que conozcas todos los detalles y puedas recibir el asesoramiento que necesites.

Inscribite acá: https://docs.google.com/forms/d/11JtSY1xeVvby5uqYuRIcwS4W0k15yhThLXRmgZLzg4U/edit