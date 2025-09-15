Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Lanzamiento y Asesoramiento de Créditos Culturales.

Sep 14, 2025

La Provincia del Neuquén invita a la comunidad de Villa La Angostura al Lanzamiento y Asesoramiento de Créditos Culturales, en el marco del programa “Crecen las Industrias Culturales, Crece Neuquén”.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre a las 18 horas en la Biblioteca Popular 9 de Julio “San Miguel Camino”, ubicada en Gral. Roca 1223, San Martín de los Andes.

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer, impulsar y acompañar el desarrollo de proyectos culturales y artísticos de la región, brindando información y asesoramiento a quienes deseen acceder a créditos destinados a la industria cultural.

Las inscripciones se encuentran abiertas a través del formulario habilitado. Para mayor información y consultas, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico: coordinaciondepculgc@gmail.com.

Te esperamos para que conozcas todos los detalles y puedas recibir el asesoramiento que necesites.

Inscribite acá: https://docs.google.com/forms/d/11JtSY1xeVvby5uqYuRIcwS4W0k15yhThLXRmgZLzg4U/edit

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

Culminó el Torneo Infantil de Fútbol de Salón con gran participación y entrega de premios

Sep 14, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura presente en la Apertura de la 12° Feria Internacional del Libro de Neuquén

Sep 14, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Avanza la Reforma del Código Civil, Comercial y de Familia: Reunión clave en la Región de los Lagos del Sur.

Sep 12, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

Culminó el Torneo Infantil de Fútbol de Salón con gran participación y entrega de premios

14 septiembre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial

Villa La Angostura – Balance de Operativos de Seguridad y Control Vehicular, Domingo 14 de Septiembre.

14 septiembre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Deportes

La Escuela Municipal de Box de Villa la Angostura, participo de una Velada Boxistica en la Capital Neuquina.

14 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Lanzamiento y Asesoramiento de Créditos Culturales.

14 septiembre, 2025 Prensa Vla