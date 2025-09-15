Villa La Angostura presente en la Apertura de la 12° Feria Internacional del Libro de Neuquén

La Municipalidad de Villa La Angostura, participó de la apertura de la 12° Feria Internacional del Libro de Neuquén, en el marco de las actividades vinculadas al Aniversario de la Ciudad Capital.Dentro de las actidades previstas, también participaron de la jornada “ Nosotras Transformamos”, un espacio que celebra los derechos, la fuerza y el aporte de las Mujeres en cada lugar que ocupan, promoviendo un trabajo justo e igualitario.

En la jornada estuvieron presentes la Vice Intendenta Tamara Martínez, la Concejal, Noelia Figueroa, la Secretaria de Desarrollo Humano, Fernanda Condori, la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, Paula Zunino, la Subsecretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, Marina Roma, quienes participaron activamente en las actividades y espacios de reflexión.

También viajó desde Villa La Angostura un grupo de mujeres en representación de la comunidad, reafirmando el compromiso con la promoción de los derechos, la participación de las mujeres en todos los ámbitos.

La presencia de nuestra localidad en este importante evento provincial, constituye un paso significativo en la construcción de políticas con perspectiva de género y en la integración de Villa La Angostura a los espacios de encuentro y expresión que convocan a todas las regiónes de nuestra provincia.