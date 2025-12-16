Cambios en el Gabinete Municipal.

La Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que los Sres. Daniel Sosa, Rubén Otranto y Julián Natol han dejado de prestar servicios en el gabinete municipal.

Desde el Ejecutivo Municipal expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento por su aporte, compromiso y el trabajo realizado al servicio de la comunidad durante su gestión.

En este marco, se informa que el Sr. Alejo Silva asumirá la Secretaría de Atención al Vecino. Su designación se fundamenta en su amplia trayectoria en la vida institucional y política de Villa La Angostura, habiendo desempeñado funciones en el Concejo Deliberante y participado activamente en espacios de representación comunitaria.

Su conocimiento del funcionamiento del Estado local, sumado a su cercanía con las demandas cotidianas de los vecinos y vecinas, lo convierten en un perfil adecuado para fortalecer los canales de diálogo, atención y respuesta del Municipio.

En Servicios Públicos, se informa la designación de la Sra. Paulina Goycochea como Secretaria, aportando experiencia previa en la gestión del área y vasto conocimiento del funcionamiento operativo del sector.

Asimismo, Eduardo Mendoza asumirá como Subsecretario de Servicios Públicos, cargo que ocupará luego de su desempeño como Coordinador de la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo.

Con su experiencia en gestión y conocimiento del territorio local, su incorporación busca optimizar los servicios y fortalecer la atención a las necesidades de la comunidad.

Desde el Ejecutivo Municipal les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa de gestión, con el convencimiento de que su trabajo contribuirá a seguir fortaleciendo el desarrollo de nuestra localidad.