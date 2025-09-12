La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa La Angostura INFORMA corte de agua en zona del puerto

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa La Angostura INFORMA a la comunidad que la zona del Puerto (Selvana, Maikana, Del Ciprés, Antilhue, Rincón de Lynch) se encuentra momentáneamente sin suministro de agua, debido a la rotura de bomba que se encuentra en el lago.

Se solicita a los vecinos y vecinas de ese sector tomar las precauciones necesarias del caso.

Mientras tanto, se encuentra a disposición un camión cisterna para proveer agua potable a quienes lo necesiten, comunicándose para ello al número 2944923636 ( Sergio).

Agradecemos la comprensión y colaboración de los vecinos y vecinas de estos barrios mientras se realizan las tareas correspondientes para restablecer el servicio.