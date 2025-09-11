Angostura Informa

Comunicado

La Dirección de Tránsito y Transporte informa Corte de calle en Avenida Pascotto.

Sep 11, 2025

La Dirección de Tránsito y Transporte informa a los vecinos y vecinas que este jueves 11 de Septiembre se realizará el corte de la calle en Bv. Pascotto, en el tramo comprendido entre calle Las Fucsias y calle Las Retamas (mano hacia Las Fucsias, sentido sur). En el horario desde las 9:00 hasta las 13:00 horas.

El motivo de la interrupción es la reparación de los adoquines intervenidos en la obra de red eléctrica recientemente ejecutada y aprobada por el EPEN.

Solicitamos a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en la zona y optar por vías alternativas mientras duren los trabajos.

Agradecemos la comprensión y sepan disculpar las molestias ocasionadas.

