Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino realizara capacitación en Jardines organizada por el Vivero Municipal.

Oct 13, 2025

En el marco de la Ordenanza N° 4207/24 de la Fiesta Nacional de los Jardines, la Secretaría de Atención al Vecino, a través del Vivero Municipal, informa que se llevará a cabo una capacitación en jardinería destinada al público en general.

La propuesta se desarrollará en el predio de la Plaza Los Pioneros, con punto de encuentro en la fuente, los días 14 y 30 de octubre, en el horario de 14:00 a 15:30 hs.

El espacio estará a cargo del personal del Vivero Municipal, quienes brindarán herramientas teóricas y prácticas para el cuidado y diseño de jardines, promoviendo el aprendizaje comunitario y la puesta en valor de los espacios verdes locales.

Se solicita a las y los vecinos que deseen participar concurrir con ropa cómoda y herramientas de mano, para poder aprovechar al máximo la experiencia.

By Prensa Vla

