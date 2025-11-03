Angostura Informa

Música entre tulipanes en Eco Huertas.

Nov 3, 2025

Este viernes 7 de noviembre a las 15:30 horas, te invitamos a disfrutar una tarde única en Eco Huertas, donde la Orquesta Municipal interpretará obras de música clásica entre los tulipanes en plena floración.

Un encuentro para celebrar la primavera con los sentidos:

el color, el sonido y la calma del jardín en su mejor momento.

Eco Huertas el Viernes 7 de noviembre a las 15:30 horas. Orquesta Municipal con Entrada libre y gratuita

Vení a dejarte envolver por la naturaleza… y por la música entre tulipanes.

