Finalizó con gran éxito el Primer Festival de Tango de Villa La Angostura.

Con una gran convocatoria y tres jornadas colmadas de música, baile y emoción, finalizó con éxito el Primer Festival de Tango de Villa La Angostura, realizado en el Gimnasio Chichi Irízar de la Escuela 186.

El evento, que comenzó el viernes 31 y se extendió durante todo el fin de semana, fue organizado por la Secretaría de Cultura junto a un equipo de artistas locales y de la región, y contó con la participación de más de 400 inscriptos, incluyendo destacadas parejas de bailarines y un público entusiasta que acompañó cada jornada.

Durante la inauguración oficial estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Lic. Juan Pablo Naretti, la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, Paula Zunino, y el Secretario de Hacienda y Modernización, Pablo Cabrera, quienes destacaron la importancia de generar espacios culturales que promuevan el encuentro y la expresión artística en la comunidad.

El festival ofreció una variada programación que incluyó clases de tango a cargo de la pareja de SMA Braun y Avilés, una gran milonga que se extendió hasta las primeras horas del sábado, y stands con indumentaria, calzado y gastronomía temática, además de una cuidada ambientación tanguera que convirtió el gimnasio en un cálido salón porteño.

El éxito del Primer Festival de Tango reafirma el compromiso de Villa La Angostura con la promoción de la cultura, el arte y la integración regional, consolidando una nueva propuesta que promete volver a reunir a los amantes del tango en próximas ediciones.