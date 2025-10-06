Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

La quema controlada continua habilitada hasta el 31 de Octubre.

Oct 5, 2025

La SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, AMBIENTE Y OBRA PÚBLICA informa a toda la comunidad que nos encontramos a muy pocos días del inicio de la veda de quema, la cual podría adelantarse según las condiciones climáticas y de riesgo.

👉 Es fundamental que los vecinos gestionen sus residuos forestales de inmediato, ya que la acumulación de ramas, troncos y restos de poda constituye una alta carga de combustible que incrementa el riesgo de incendios en la interfaz urbano–forestal.

📌 ¿Qué es la interfaz?
Es la zona donde las viviendas y construcciones se encuentran en contacto directo con el bosque. Allí, la acumulación de material inflamable aumenta exponencialmente la posibilidad de incendios forestales que pueden afectar tanto a la naturaleza como a la seguridad de las personas y sus hogares.

FORMAS DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS FORESTALES:

  • Chipeado dentro de la propiedad
  • Enterramiento dentro de la propiedad en sitio autorizado
  • Quema habilitada por la Brigada de Incendios de Villa La Angostura perteneciente al sistema provincial de manejo del fuego de la Provincia de Neuquén (S.P.M.F) – el permiso es obligatorio.

REQUISITOS PARA SOLICITAR PERMISO DE QUEMA CONTROLADA EN LA OFICINA DE LA BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES DE VILLA LA ANGOSTURA

Documentación obligatoria a presentar:

  1. Formulario completo Anexo I.
  2. Copia simple de escritura (dos primeras hojas) o boleto de rentas/municipalidad con el N° de nomenclatura catastral.
    • Si el responsable no es el propietario, deberá presentar autorización firmada a mano, indicando nombre y DNI del responsable + copia de DNI.
  3. Croquis del terreno (puede ser a mano) indicando con una X el lugar de la quema.
  4. Comprobante de pago del aforo correspondiente.
    • CBU: 0970022211000001870086

IMPORTANTE:

  • Los días feriados no se realizan trámites administrativos ni fiscalizaciones.
  • Si realizó o realizará limpieza de sotobosque, debe entregar copia del permiso emitido por el área de Bosques. Es obligatorio, sin excepción.
  • El Anexo III no se debe completar (corresponde al área S.P.M.F.), pero sí debe ser impreso y entregado para la fiscalización del lote.
  • Hasta no completar el trámite, no se habilitará el permiso de quema.

🚫 RECORDAMOS QUE ESTÁ PROHIBIDO EL DEPÓSITO DE RESIDUOS FORESTALES EN LA VÍA PÚBLICA (INCLUIDAS LAS VEREDAS). EL INCUMPLIMIENTO SERÁ PASIBLE DE INFRACCIÓN.

CONTACTOS DE LA BRIGADA

📱 Guardia WhatsApp: 299 412 4133
📧 Email: incendios.vlangostura@gmail.com

Dirección: Obispo de Nevares 266

⚠️ La prevención empieza por el manejo correcto de los residuos forestales. Cuidemos nuestro entorno, nuestras viviendas y nuestra comunidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Prevención – Evitemos Incendios Forestales

Oct 5, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

26° Aniversario del Centro de Cuidados Infantiles “Soles de la Patagonia”

Oct 5, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que la Presentación de Gestion – Mantenimiento de Escuelas ha sido Suspendida.

Oct 3, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Prevención – Evitemos Incendios Forestales

5 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La quema controlada continua habilitada hasta el 31 de Octubre.

5 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

26° Aniversario del Centro de Cuidados Infantiles “Soles de la Patagonia”

5 octubre, 2025 Prensa Vla
General

Prevención Incendios

3 octubre, 2025 Prensa Vla