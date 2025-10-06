Angostura Informa

26° Aniversario del Centro de Cuidados Infantiles “Soles de la Patagonia”

Oct 5, 2025

El Centro de Cuidados Infantiles ” Soles de la Patagonia”, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, cumplió sus 26 años de trabajo al servicio de la comunidad de Villa la Angostura.
Es un Dispositivo Territorial de protección y promoción de Derechos. Acompaña a la población infantil que va desde los 4 años hasta los 13 años de edad. Actualmente asisten 63 niños/as y adolescentes .
En el marco de los festejos por su aniversario, hoy los niños, niñas y adolescentes junto al equipo de asistentes y directivos participaron de una actividad recreativa en la localidad vecina de Villa Traful, regresando a la Institución a compartir una rica torta elaborada por el equipo de cocina para culminar con el festejo.

