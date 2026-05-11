La Provincia adjudicó las obras de la Escuela 361 y la EPET 28 en Villa La Angostura.

Las inversiones superan los 20.000 millones de pesos y permitirán avanzar con dos edificios educativos nuevos esperados desde hace años por la comunidad. Las obras fortalecerán la infraestructura escolar en la localidad y formarán parte de un parque polideportivo y educativo integral.

El gobierno de la provincia adjudicó las obras para la construcción de los nuevos edificios de la Escuela Primaria Nº 361 y de la EPET Nº 28 de Villa La Angostura, dos proyectos estratégicos para fortalecer la infraestructura educativa en la región de los Lagos del Sur.

Actualmente la institución posee una matrícula de 76 estudiantes y desde su creación funcionó en espacios adaptados, entre ellos un Centro de Formación Profesional y la Planta de Campamento local.

También tendrá espacios administrativos y pedagógicos, cocina, depósito de alimentos y sanitarios diferenciados para estudiantes y docentes.