Se realizó en Villa La Angostura la primera jornada del Seminario “Recuperando el Patrimonio Cultural” organizado por la Municipalidad de Villa La Angostura, el Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Corredor Cultural Sur.

Hoy, viernes 22 de agosto, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Congresos Arrayanes la primera jornada del seminario “Recuperando el Patrimonio Cultural”, en el marco del Ciclo de Capacitaciones del Corredor Cultural Sur, organizado por la Municipalidad de Villa La Angostura, el Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Corredor Cultural Sur.

La apertura estuvo presenciada por el Intendente Javier Murer, la concejal Noelia Figueroa junto a la Secretaria de Cultura, Verónica Molina, quienes destacaron la importancia de generar instancias de encuentro y reflexión en torno a la preservación del patrimonio material e inmaterial de la región.

Durante la jornada se desarrollaron diversas ponencias y espacios de debate:

“¿Qué es el patrimonio cultural? Una mirada desde el sur”, a cargo del Dr. Tomás Vaccaro, abogado especializado en patrimonio cultural.

“Patrimonio arqueológico”, exposición de la Dra. Romina Braickovich, arqueóloga y antropóloga.

“Las plantas hechas rocas del Neuquén, su pasado y potencial futuro”, dictada por el Dr. Leandro C. A. Martínez, investigador de CONICET y docente de la UNLP.

Gestión del Patrimonio Cultural en Villa La Angostura, a cargo de integrantes de la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico Cultural de Villa La Angostura (COMPAVLA).

Repaso del proyecto “Puesta en valor del patrimonio documental del MHR”, presentado en el marco del programa Iniciativa de Archivos de la Fundación Williams y Fundación Bunge & Born.

La jornada concluyó con un balance positivo, destacando la amplia participación de referentes académicos, culturales e institucionales, quienes coincidieron en la necesidad de continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer la preservación del patrimonio cultural de Villa La Angostura y de toda la región sur.

El seminario continúa mañana Sabado 23 de Agosto, en el Museo Histórico Regional, con la siguiente programación:

10:00 hs. “Patrimonio cultural”, a cargo del Dr. Tomás Vaccaro.

10:30 hs. Análisis del caso San Martín de los Andes, por Gustavo Santos, Secretario de Cultura de esa ciudad.

11:30 hs. El patrimonio en movimiento, recorrido cultural por el casco histórico.

13:00 hs. Cierre del seminario en el Museo Histórico Regional con una comida regional.

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a vecinos y vecinas a sumarse a esta segunda jornada que promete ser una oportunidad única para seguir recuperando, valorando y celebrando nuestro patrimonio cultural.