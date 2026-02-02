Angostura Informa

Taller virtual sobre vermicompostaje

Feb 2, 2026

En el marco del proyecto de cooperación internacional “Montañas y Lagos”, entre entes territoriales de la Patagonia Argentina y de los Alpes Franceses, se realizará un taller virtual abierto al público acerca de la temática del uso de vermicompostaje (técnica que usa lombrices para transformar residuos orgánicos en abono) en baños secos. La misma será liderada por la empresa francesa Sanisphère, quien fabrica baños secos para espacios públicos.

El taller está dirigido a todos aquellos interesados, tanto privados, como prestadores turísticos y funcionarios de las administraciones públicas.

La misma se realizará el día miércoles 4/2 a las 11 am, y es necesario inscribirse a través del siguiente link para poder participar: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyXbf5wzxMvdrI87nRwtfetATJMIcYNyVcKbC0vfOQcoD9bA/viewform?usp=header

Los invitamos a sumarse. ¡Los esperamos!

By Prensa Vla

