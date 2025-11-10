La Municipalidad realizará controles sobre la cartelería comercial en la vía pública.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Comercio, informa que en los próximos días se estarán realizando controles en distintos sectores de la localidad con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ordenanza N°1724/05, que regula la instalación, características y ubicación de la cartelería comercial.

Dicha normativa establece las condiciones que deben cumplir los carteles publicitarios, comerciales y orientativos, con el fin de preservar la estética urbana, garantizar la seguridad peatonal y vehicular, y evitar la contaminación visual.

Durante los relevamientos, el personal municipal constatará que la cartelería instalada cumpla con los requisitos establecidos, tales como uso de materiales permitidos, dimensiones, ubicación dentro del predio habilitado, y mantenimiento en buen estado.

En los casos en que se detecten infracciones, se procederá a notificar a los titulares para su adecuación o retiro, conforme lo dispuesto en la normativa vigente.

Desde la Dirección de Comercio se solicita la colaboración de los comerciantes y vecinos, recordando que toda instalación de carteles visibles desde la vía pública requiere autorización municipal previa.

Para consultas o regularización de la cartelería, los interesados pueden dirigirse a las oficinas de la Dirección de Comercio Municipal.