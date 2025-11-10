El Municipio presentó el Plan de Gobierno 2026 ante autoridades locales.

La Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante la presentación oficial del Plan de Gobierno 2026, en un encuentro encabezado por el Intendente y su equipo de gestión.

La actividad reunió a jefes de área, directores municipales, concejales y asesores, quienes participaron de una exposición detallada sobre los ejes estratégicos y las principales metas previstas.

Durante la reunión, se presentaron los lineamientos generales de cada Secretaría y los objetivos que guiarán la gestión en materia de infraestructura, servicios públicos, desarrollo humano, cultura, deportes, capital humano y modernización del Estado, entre otros.

El Intendente destacó la importancia de este espacio de diálogo institucional, orientado a compartir la planificación integral de la gestión y fortalecer la articulación entre las distintas áreas municipales.

“Queremos que cada responsable de área, cada concejal y cada actor institucional conozca en detalle hacia dónde vamos, cuáles son las prioridades y de qué manera vamos a cumplir los compromisos asumidos con los vecinos”, expresó el Intendente Javier Murer.

Asimismo, solicitó al Concejo Deliberante articular una agenda de trabajo conjunta que permita abordar el análisis del Plan en esa órbita, destacando la importancia de contar con el Código Tarifario y el Presupuesto 2026 aprobados antes de finalizar el año, para garantizar un inicio de gestión ordenado y previsible.

El encuentro tuvo lugar luego de la presentación formal del Plan de Gobierno 2026 en el Concejo Deliberante, en cumplimiento de la Carta Orgánica Municipal, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con la transparencia, la planificación y la participación institucional.