Comenzó la competencia del K42 en Villa La Angostura.

La Asics K42 Adventure Marathon 2025 continúa desarrollándose con gran entusiasmo en Villa La Angostura, Capital Provincial del Deporte de Montaña, recibiendo a más de 3.000 corredores de todo el país y de distintos puntos del mundo que participan en sus diferentes modalidades: K42, K21, K10 y Ksuperación.

Este viernes 7 de noviembre dio inicio a una intensa jornada deportiva con la apertura de acreditaciones y la expo en el Gimnasio Municipal “Enrique Barbagelata” desde las 09:00 horas. A las 12:00 horas se realizó la esperada largada de los 21K y Grand K – Día 1, mientras que a las 12:05 fue el turno de la emotiva Ksuperación, competencia que destaca por su espíritu inclusivo y por la participación de atletas que superan sus propios límites.

Durante la tarde se vivieron momentos de gran emoción con la premiación general de los 21K y las entregas de premios por categorías, coronando una jornada que reafirma el espíritu deportivo y comunitario que caracteriza al K42.

Entre los resultados destacados, la atleta Verónica Galván se consagró ganadora absoluta de los 21K, con un tiempo de 2:14:51, obteniendo además el título de Campeona Nacional Máster en la categoría 40 a 44 años.Completaron el podio Anabella Mignino (2:16:28) y Silvia González Victorica (2:18:13), quien también se consagró campeona nacional máster en la categoría 45 a 49 años.

El K42 consolida a Villa La Angostura como un destino de montaña reconocido internacionalmente, donde el deporte, la naturaleza y la comunidad se unen en una misma pasión.

La competencia continuará el fin de semana con las distancias K42 y K10, además del esperado KKids, donde los más pequeños también serán protagonistas de esta verdadera fiesta del deporte.