Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se comenzó con la decoración navideña en toda la Avenida Arrayanes.

Nov 24, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, pone en conocimiento a los vecinos, vecinas y a quienes nos visitan, que se comenzó, con la decoración navideña a lo largo de toda la Avenida Arrayanes, que culminará con el armado del árbol principal, en Plaza San Martín.

Este trabajo se realiza con dedicación para embellecer nuestro pueblo y acompañar el espíritu navideño de fin de año.

Se solicita a toda la comunidad cuidar la decoración y evitar cualquier tipo de vandalismo, para que vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar de un espacio agradable y lleno de alegría, muchas gracias.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Desarrollo Local Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó una nueva edición de la Feria de Emprendedores en Plaza Los Pioneros

Nov 24, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Pesar por el fallecimiento de Guillermo Largui

Nov 24, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura recuerda la prohibición de hacer fuego

Nov 24, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se comenzó con la decoración navideña en toda la Avenida Arrayanes.

24 noviembre, 2025 Prensa Vla
Desarrollo Local Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó una nueva edición de la Feria de Emprendedores en Plaza Los Pioneros

24 noviembre, 2025 Prensa Vla
Deportes

Finalizó el Torneo organizado por la Liga Quetrihue

24 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Pesar por el fallecimiento de Guillermo Largui

24 noviembre, 2025 Prensa Vla