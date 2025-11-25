La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se comenzó con la decoración navideña en toda la Avenida Arrayanes.

La Municipalidad de Villa La Angostura, pone en conocimiento a los vecinos, vecinas y a quienes nos visitan, que se comenzó, con la decoración navideña a lo largo de toda la Avenida Arrayanes, que culminará con el armado del árbol principal, en Plaza San Martín.

Este trabajo se realiza con dedicación para embellecer nuestro pueblo y acompañar el espíritu navideño de fin de año.

Se solicita a toda la comunidad cuidar la decoración y evitar cualquier tipo de vandalismo, para que vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar de un espacio agradable y lleno de alegría, muchas gracias.