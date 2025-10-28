Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Acciones por el Mes de la Inclusión en Villa La Angostura

Oct 28, 2025

En el marco del Mes de la Inclusión, la Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad a participar de diversas actividades abiertas y gratuitas que se desarrollarán el jueves 30 de octubre en la Plaza de los Pioneros y la Casa de la Cultura, con el objetivo de promover la participación, la creatividad y el encuentro entre vecinos y vecinas.

Durante la jornada se podrá disfrutar de:

Stand de productos de elaboración propia | 9:00 a 12:00 hs

Muestra de arte | 13:00 a 16:00 hs

Talleres abiertos para compartir experiencias y conocimientos junto a participantes del espacio.

Estas propuestas forman parte del trabajo que se impulsa desde el CET para visibilizar y valorar la diversidad, fomentando espacios inclusivos donde todas las personas puedan expresarse y participar activamente.

La Municipalidad de Villa La Angostura continúa fortaleciendo políticas públicas que garanticen derechos y una comunidad más justa, integrada y sin barreras.

Invitamos a toda la comunidad a sumarse y ser parte de esta jornada.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad avanza en la incorporación de nuevos vehículos para fortalecer los servicios públicos.

Oct 28, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se comenzó a asfaltar el Barrio El Mallín.

Oct 28, 2025
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

La Dirección de Residuos Sólidos Urbanos informa la recolección de Línea Blanca el Viernes 31 de octubre.

Oct 28, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Acciones por el Mes de la Inclusión en Villa La Angostura

28 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad avanza en la incorporación de nuevos vehículos para fortalecer los servicios públicos.

28 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se comenzó a asfaltar el Barrio El Mallín.

28 octubre, 2025 Prensa Vla
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

La Dirección de Residuos Sólidos Urbanos informa la recolección de Línea Blanca el Viernes 31 de octubre.

28 octubre, 2025 Prensa Vla