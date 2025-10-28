Acciones por el Mes de la Inclusión en Villa La Angostura

En el marco del Mes de la Inclusión, la Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad a participar de diversas actividades abiertas y gratuitas que se desarrollarán el jueves 30 de octubre en la Plaza de los Pioneros y la Casa de la Cultura, con el objetivo de promover la participación, la creatividad y el encuentro entre vecinos y vecinas.

Durante la jornada se podrá disfrutar de:

Stand de productos de elaboración propia | 9:00 a 12:00 hs

Muestra de arte | 13:00 a 16:00 hs

Talleres abiertos para compartir experiencias y conocimientos junto a participantes del espacio.

Estas propuestas forman parte del trabajo que se impulsa desde el CET para visibilizar y valorar la diversidad, fomentando espacios inclusivos donde todas las personas puedan expresarse y participar activamente.

La Municipalidad de Villa La Angostura continúa fortaleciendo políticas públicas que garanticen derechos y una comunidad más justa, integrada y sin barreras.

Invitamos a toda la comunidad a sumarse y ser parte de esta jornada.