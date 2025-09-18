Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

La Escuela Municipal de Boxeo de Villa La Angostura viaja para combatir en la instancia Regional.

Sep 17, 2025

La Escuela Municipal de Boxeo, que depende de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura, participará de un importante instancia regional que se llevará a cabo el día Viernes 19 de septiembre en la ciudad de Cipolletti, Río Negro.

Representando a nuestra localidad, se subirá al cuadrilátero el experimentado boxeador Angosturense, Axel Flores, quien combatira en esta instancia deportiva, demostrando el esfuerzo y la disciplina del deporte local.

Desde el municipio se destaca el compromiso de los entrenadores, boxeadores de la Escuela Municipal y a las familias que acompañan incondicionalmente, reafirmando el objetivo de seguir promoviendo el deporte como herramienta de inclusión, crecimiento y superación personal.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

La Dirección de Zoonosis informa nueva campaña de vacunación antirrábica, inscripción para castración y entrega de desparasitarios.

Sep 17, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

Llega el 6° Congreso Provincial del Deporte y la Actividad Física 2025, por primera vez a Villa La Angostura.

Sep 17, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura será sede de la capacitación “Vestigio de la Zamacueca a la Cueca”

Sep 16, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

La Escuela Municipal de Boxeo de Villa La Angostura viaja para combatir en la instancia Regional.

17 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

La Dirección de Zoonosis informa nueva campaña de vacunación antirrábica, inscripción para castración y entrega de desparasitarios.

17 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

Llega el 6° Congreso Provincial del Deporte y la Actividad Física 2025, por primera vez a Villa La Angostura.

17 septiembre, 2025 Prensa Vla
Desarrollo Humano

La Secretaría de Desarrollo Humano informa a todos los beneficiarios del Bono de Gas que las entregas de garrafas ya están disponibles.

17 septiembre, 2025 Prensa Vla