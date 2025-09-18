La Escuela Municipal de Boxeo de Villa La Angostura viaja para combatir en la instancia Regional.

La Escuela Municipal de Boxeo, que depende de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura, participará de un importante instancia regional que se llevará a cabo el día Viernes 19 de septiembre en la ciudad de Cipolletti, Río Negro.

Representando a nuestra localidad, se subirá al cuadrilátero el experimentado boxeador Angosturense, Axel Flores, quien combatira en esta instancia deportiva, demostrando el esfuerzo y la disciplina del deporte local.

Desde el municipio se destaca el compromiso de los entrenadores, boxeadores de la Escuela Municipal y a las familias que acompañan incondicionalmente, reafirmando el objetivo de seguir promoviendo el deporte como herramienta de inclusión, crecimiento y superación personal.