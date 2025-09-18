Angostura Informa

Entrega de notebooks a estudiantes becados de Villa La Angostura

Sep 18, 2025

En la jornada de hoy se realizó en San Martín de los Andes la entrega de notebooks a los estudiantes beneficiarios de las Becas Gregorio Álvarez, una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén con el objetivo de promover la inclusión digital y brindar más herramientas para la continuidad educativa de los jóvenes neuquinos. Este modelo busca fortalecer la educación y ofrecer mayores oportunidades a sectores más vulnerables. Beneficia a 25.000 estudiantes de toda la Provincia, siendo un programa modelo único en el país.

De la actividad participaron el Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, el Intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti,  la Coordinadora de la Región de los Lagos del Sur, Eliana Rivera.

Asimismo, acompañaron la actividad, la Secretaria de Desarrollo Humano, Fernanda Condori junto a la Subsecretaria de Desarrollo Humano, Ana Julia Enrique,  quienes forman parte del ejecutivo municipal, acompañadas por el equipo técnico de la Dirección de Fortalecimiento Social y Comunitario de la Secretaría, quienes en un trabajo articulado con el equipo local de la Secretaría de Gestión Ciudadana de la Provincia, llevaron adelante en acompañamiento a las familias para incorporarse a la evaluación de las Becas.

Desde Villa La Angostura estuvieron presentes recibiendo su computadora 7 estudiantes de diferentes niveles, manifestando su alegría y compromiso a continuar con sus estudios.

Con estas entregas, el Gobierno provincial refuerza su compromiso con los gobiernos locales de  garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes de la región, contribuyendo al acceso a la tecnología como herramienta clave para el aprendizaje.

