1º LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 01/2025

OBJETO: 1º Llamado a Licitación Pública Nº 01/2025 para “LA ADQUISICION DE 5 (CINCO) VEHICULOS NUEVOS PARA SER INCORPORADO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA LA ANGOSTURA”.

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos doscientos ochenta y ocho millones seiscientos mil ochocientos cincuenta con 00/100 ($288.600.850,00).

GARANTIA DE LA OFERTA: Fondo de Garantía de Pesos veintiocho millones ochocientos sesenta mil ochenta y cinco con 00/100 ($ 28.860.085,00).

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Treinta (30) días hábiles.VALOR DEL PLIEGO: Pesos dos millones ochocientos ochenta y seis mil ocho con 50/100 ($2.886.008,50).

RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES: en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares Nº 32 de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén.

ENTREGA Y PRESENTACION DE OFERTAS hasta las 10:00 hs del día 13 de noviembre de 2025, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares Nº 32 de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén.

FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE SOBRES a las 12:00 hs del día 13 de noviembre de 2025 en las Instalaciones de la Intendencia Municipal, calle Obispo de Nevares Nº 32 de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén; con presencia de los Funcionarios designados por el Municipio.

CONSULTAS: Secretaria de Hacienda y Modernización Municipal de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en Obispo de Nevares Nº 32 1º P, (8407)

Villa La Angostura-Neuquén; en el Horario administrativo de 8:00 a 13:00 de Lunes a Viernes Tel: 02944-494155.