El Intendente Javier Murer firmo la promulgación del decreto que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental para la Telesilla Cuádruple en Cerro Bayo.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que el Intendente Javier Murer, firmó la promulgación del Decreto Municipal N.º 2477/2025, mediante el cual se aprueba ad-referéndum el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto de instalación de una Telesilla Cuádruple en el Centro de Esquí Cerro Bayo.

El expediente fue evaluado por la Dirección de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas, en cumplimiento de la Ordenanza N.º 1580/04 que regula los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental en la localidad. Asimismo, se adjuntó la Declaración de Impacto Ambiental N.º 12/25, habiéndose cumplido el período de publicación y oposición pública sin registrarse observaciones que impidieran su aprobación.

Desde el Municipio se destacó que esta obra reviste importancia estratégica para el fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura turística de Villa La Angostura, sumando nuevas capacidades para la actividad invernal y comunitaria de la localidad.

El decreto establece, además, la obligatoriedad de cumplir con todas las medidas de prevención, mitigación, control y gestión ambiental indicadas por la autoridad municipal.