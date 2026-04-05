La emblemática Capilla de Villa La Angostura con inspiración europea

Símbolo histórico y espiritual de Villa La Angostura, el templo de Nuestra Señora de la Asunción sintetiza la identidad patagónica y neuquina a través de su arquitectura, su patrimonio artístico y su comunidad religiosa. Construida entre 1936 y 1938 y diseñada por el arquitecto Alejandro Bustillo fue declarada Patrimonio Histórico y Arquitectónico local.
Inspirado en la arquitectura del norte de Europa, la Capilla Nuestra Señora de la Asunción de Villa La Angostura comenzó a construirse en el año 1936 dentro del Plan de Parques Nacionales. Se inauguró el 11 de noviembre de 1938, seis años después de firmar el Acta Fundacional de la villa turística.El pequeño templo católico se encuentra sobre el Boulevard Nahuel Huapi a corta distancia del Puerto de Villa La Angostura y a 2 kilómetros de El Cruce de la Ruta N°40.Actualmente, la Capilla es considerada Patrimonio Histórico y Arquitectónico de Villa La Angostura e integra el extenso y emblemático Camino de la Fe neuquino.El diseño de esta capilla corresponde al arquitecto Alejandro Bustillo. Para su construcción se privilegió el uso de materiales de la zona. Se utilizaron piedras y maderas nobles frecuentes en la arquitectura patagónica.El edificio se encuentra rodeado de pinos, cipreses, araucarias centenarias y flora característica del lugar. Cuenta con 98 metros cuadrados de superficie.Su cubierta es a varias aguas y terminada con tejuelas de alerce negras. El exterior es de madera y piedras y, en su diseño, se incluyó una torre en la que se deja ver el campanario. La piedra para su construcción se extrajo de una cantera dentro de la Península de Quetrihué.El edificio presenta un interior cálido y sencillo con varias hileras de bancos de madera y un Vía Crucis que adorna sus paredes. El revestimiento interior es de revoque fino y las aberturas son de madera. Allí se destacan sus cuatro vitraux, dos a cada lado, las cuales adornan los ventanales laterales.El Cuadro de la Inmaculada Concepción que preside el altar, fue donado por la familia Lavallol en 1940. Se trata de una pintura del siglo XVIII, de autor anónimo de la Escuela Cuzqueña. Fue realizado en técnica mixta sobre tela y el marco tallado y dorado a la hoja corresponde a la misma época del cuadro.En la pintura, la Santísima Virgen María aparece de pie sobre el cuarto creciente de la luna, vestida de blanco y cubierta por un manto azul, las manos sobre el pecho y dos ángeles la coronan como Reina de todo lo creado.La imagen de la Virgen está rodeada por un grupo de símbolos tomados de diversos textos bíblicos o litúrgicos. Durante la última restauración del cuadro presente fue descubierto uno de esos símbolos (la escalera que conduce al Cielo), situado en el ángulo superior derecho que estaba tapado por repintes.Esta restauración fue realizada entre los años 1997 y 1998 por uno de los mejores restauradores del país: Alejandro Bustillo, nieto del Arquitecto de la Capilla.Cuadro de San José con el Niño: de autor desconocido, fue restaurado en 2022 por la artista rosarina Soledad González del Cerro.Otro dato, el 25 de noviembre de 1946 la capilla se entregó al cura párroco de San Martín de los Andes, el padre Benigno Champeleaux. Más tarde, pasó a depender de la Parroquia Asunción Inmaculada de Bariloche y desde allí llegaba el Padre Miche (salesiano) a oficiar misa.En décadas posteriores, el 10 de abril de 1967 pasó de ser capilla a parroquia y el Padre José Francisco Bedmar se hizo cargo