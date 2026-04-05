La emblemática Capilla de Villa La Angostura con inspiración europea

Símbolo histórico y espiritual de Villa La Angostura, el templo de Nuestra Señora de la Asunción sintetiza la identidad patagónica y neuquina a través de su arquitectura, su patrimonio artístico y su comunidad religiosa. Construida entre 1936 y 1938 y diseñada por el arquitecto Alejandro Bustillo fue declarada Patrimonio Histórico y Arquitectónico local.

Inspirado en la arquitectura del norte de Europa, la Capilla Nuestra Señora de la Asunción de Villa La Angostura comenzó a construirse en el año 1936 dentro del Plan de Parques Nacionales. Se inauguró el 11 de noviembre de 1938, seis años después de firmar el Acta Fundacional de la villa turística.