Villa La Angostura recibió 33 escrituras en un nuevo avance de la política habitacional de la Provincia.

En un importante paso hacia la regularización dominial y el fortalecimiento del acceso a la vivienda, el Gobierno de la Provincia del Neuquén realizó en el día de hoy la entrega de 33 escrituras a familias de Villa La Angostura, en el marco de los programas impulsados por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS).

Participaron de la actividad el Gobernador de la Provincia del Neuquén, Rolando Figueroa; el Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer; la Viceintendente, Tamara Martínez; integrantes del Gobierno Provincial, entre ellos la Ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; la Ministra de Turismo, Leticia Estevez; y la Diputada Provincial, Verónica Lichter. También estuvieron presentes autoridades del IPVU y ADUS, como la Delegada local Elizabeth del Carmen Barria; las escribanas Bruce Carolina y Carolina Bianco; el Presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo, junto a demás concejales; como así también funcionarios del Gabinete Municipal.



Las escrituras entregadas corresponden a trámites iniciados y gestionados durante los años 2023, 2024 y 2025, alcanzando a beneficiarios pertenecientes a distintos planes de vivienda de la localidad, entre ellos El Mallín, Piedritas, 50 Viviendas FONAVI y Mutén, reflejando el alcance territorial de esta política pública y el trabajo sostenido en distintos sectores urbanos de Villa La Angostura.



Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar articulando acciones junto al Gobierno Provincial para garantizar el acceso a derechos fundamentales y brindar seguridad jurídica a las familias angosturenses, consolidando así políticas públicas que impactan directamente en la calidad de vida de la localidad.