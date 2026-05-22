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Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura recibió 33 escrituras en un nuevo avance de la política habitacional de la Provincia.

May 21, 2026

En un importante paso hacia la regularización dominial y el fortalecimiento del acceso a la vivienda, el Gobierno de la Provincia del Neuquén realizó en el día de hoy la entrega de 33 escrituras a familias de Villa La Angostura, en el marco de los programas impulsados por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS).

Participaron de la actividad el Gobernador de la Provincia del Neuquén, Rolando Figueroa; el Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer; la Viceintendente, Tamara Martínez; integrantes del Gobierno Provincial, entre ellos la Ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; la Ministra de Turismo, Leticia Estevez; y la Diputada Provincial, Verónica Lichter. También estuvieron presentes autoridades del IPVU y ADUS, como la Delegada local Elizabeth del Carmen Barria; las escribanas Bruce Carolina y Carolina Bianco; el Presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo, junto a demás concejales; como así también funcionarios del Gabinete Municipal.


Las escrituras entregadas corresponden a trámites iniciados y gestionados durante los años 2023, 2024 y 2025, alcanzando a beneficiarios pertenecientes a distintos planes de vivienda de la localidad, entre ellos El Mallín, Piedritas, 50 Viviendas FONAVI y Mutén, reflejando el alcance territorial de esta política pública y el trabajo sostenido en distintos sectores urbanos de Villa La Angostura.


Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar articulando acciones junto al Gobierno Provincial para garantizar el acceso a derechos fundamentales y brindar seguridad jurídica a las familias angosturenses, consolidando así políticas públicas que impactan directamente en la calidad de vida de la localidad.

By Prensa Vla

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