El mejor cine de montaña ya está en Villa La Angostura y comienza mañana en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes.

Este martes 19 y miércoles 20 de agosto, Villa la Angostura inicia el WorldTour del Festival de Cine de Montaña BANFF 2025 en Argentina, inaugurando el 25vo aniversario en el país.

El BANFF es el festival de cine de montaña más prestigioso del mundo que se realiza en Canadá, donde compiten los videos más impactantes de aventura y montaña, luego de ello comienzan un world tour en más de 40 países con los cortos ganadores.

Declaración de Interés: Recientemente Villa la Angostura ha sido declarada Capital Provincial del Deporte de Montaña y el evento del BANFF es una reunión de apasionados por la aventura, por su importancia ha sido declarado por la Provincia de Neuquén como de Interés Turístico Provincial y por el concejo deliberante local de Interés Municipal.

Agenda del evento:

Martes 19

18.30hs – Dante Ginaca: “Un viaje al corazón del freeride”

Una charla inspiradora de un atleta local que refleja su trayectoria, desde sus inicios en el Club Andino Villa La Angostura hasta competir en la Copa del Mundo FIS de Freeride.

Más allá de las victorias y los desafíos, Dante compartirá la filosofía de disfrutar el proceso: la conexión con la nieve, el esquí, la naturaleza y el apoyo de sus amigos a lo largo de su camino, como un viaje de aprendizaje constante, superación personal y amistad.

Charla libre y gratuita.

20.00hs – 1era jornada de proyección de películas internacionales del BANFF.

En esta edición especial de 25 años, se presentarán 6 cortos y documentales de diversos países, relacionados con la cultura de montaña, los deportes de acción y la conservación. Abarcando desde grandes travesías y relatos de superación hasta la conexión con la naturaleza.

Para el ingreso se dará prioridad a todos los que tengan su entrada. Luego, podrán ingresar los que no la tengan.

23.00hs – Post BANFF en el Club Andino Villa La Angostura (CAVLA)

Luego del Banff y abierto al público en general, el Club Andino Villa la Angostura nos invita a su sede para encontrarnos y comer cosas ricas a la parrilla, bebidas, música y la posibilidad de escalar en el muro del club.

Todo lo recaudado se destinará a mejorar el muro de escalada que recientemente ha sido ampliado, llegando a ser uno de los más grandes de la zona.

Miércoles 20

18.30hs – 7 lagos, 14 montañas: Explorando la Patagonia en esquíes

Cuatro amigos se animan a una épica travesía de esquí, recorriendo más de 120 kilómetros en 9 días. Su objetivo es unir Villa La Angostura con San Martín de los Andes a través de las cumbres que rodean la mítica Ruta de los 7 Lagos. Enfrentando condiciones climáticas extremas y el constante peligro de avalanchas, la exigente expedición pondrá a prueba sus límites físicos y mentales. Sin embargo, cada desafío se convierte en una oportunidad para reír, reflexionar y fortalecer una amistad inquebrantable en un paisaje tan hermoso como implacable.

Charla libre y gratuita.

20.00hs – 2da jornada de proyección de películas nacionales del BANFF.

Selección de 6 cortos del Festival Nacional de Cine de Aventura (FNCA) de los mejores cineastas argentino seleccionados para emocionar y motivar desde nuestros aventureros.

Para el ingreso se dará prioridad a todos los que tengan su entrada. Luego, podrán ingresar los que no la tengan.

Premios de sponsors locales

Antes de finalizar la segunda jornada, se sortearán varios premios y vouchers a los asistentes que hayan reservado sus entradas. Habrán suscripciones a clases de Yoga, Parkour, Escalada, cenas en Tinto Bistró, invitaciones a realizar Baños de Bosque y Marcha Nórdica y kits de ceras para encerar esquíes y tablas marca Cerita. Gracias a nuestros colaboradores y sponsors: Tinto Bistró, CAVLA, Anfitriones Turísticos y Cerita.

23.00hs – Post BANFF en el Club Andino Villa La Angostura (CAVLA)

Como cierre del Banff. El Club Andino Villa la Angostura nos invita a su sede para encontrarnos y comer cosas ricas a la parrilla, bebidas, música y la posibilidad de escalar en el muro del club.

Todo lo recaudado se destinará a mejorar el muro de escalada que recientemente ha sido ampliado, llegando a ser uno de los más grandes de la zona.

La sede del CAVLA se ubica a solo 50 metros del Centro de Convenciones.