La Dirección de Comercio prosigue con los controles para garantizar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad.

Ago 11, 2025

La Dirección de Comercio, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Modernización, continúa intensificando su labor de control e inspección en la ciudad, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad exigidas por la normativa vigente.

Estas acciones tienen como finalidad no solo proteger a los consumidores, sino también mejorar la calidad del servicio brindado en la localidad, promoviendo un entorno comercial seguro y responsable.

Durante el mes de julio, se llevaron a cabo operativos de control de rutina, en que los inspectores municipales de las áreas de Comercio y Bromatología verificaron la venta ambulante de alimentos (la cual se encuentra prohibida por la Ordenanza N°969/1999) labrando actas de infracciones a residentes de la ciudad de Dina Huapi y San Carlos de Bariloche, que se acercaban a nuestra ciudad a realizar ventas de productos de procedencia dudosa.

Asimismo, se llevaron a cabo operativos por parte de los inspectores municipales de la Dirección de Comercio, con el fin de evitar la instalación de manteros en plazas y avenidas.

Se exhorta a los vecinos a efectuar sus compras exclusivamente en comercios habilitados, promoviendo así una actividad comercial legal, segura y ordenada.

