Villa La Angostura – Balance de Operativos de Seguridad y Control Vehicular, Domingo 10 de Agosto.

La Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial de Villa La Angostura informa que durante el domingo 10 de marzo se llevaron a cabo controles vehiculares en la localidad, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y garantizar la protección de todos los vecinos y visitantes.

Durante la jornada, se controlaron un total de 127 vehículos, resultando en 10 alcoholemias positivas, con graduaciones que fluctuaron entre 0,52 y 1,68 g/l, resaltando la importancia de conciencia y responsabilidad al conducir.

Asimismo, se registró una infracción por fuga y un total de 11 infracciones de tránsito, en su mayoría relacionadas con incumplimientos a las normativas viales. Además, no se registraron siniestros viales denunciados en la fecha, reflejando un día en el que predominaron el orden y el respeto por las normas.

La Municipalidad de Villa La Angostura reafirma su compromiso en la lucha contra las conductas imprudentes y continuará realizando operativos de control para mantener la seguridad en nuestras calles.