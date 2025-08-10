Trabajos de mantenimiento en el CPEM 68 en Villa La Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Coordinación de Mantenimiento de Escuelas, informa que en el día de hoy se realizaron importantes tareas de reparación y mantenimiento en el CPEM 68.

Las obras incluyeron la reparación del techo y otros trabajos de mantenimiento en las instalaciones del establecimiento, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y adecuado para los estudiantes y el personal educativo.

Desde la Municipalidad, agradecemos la colaboración y el compromiso del equipo de mantenimiento, que continúa trabajando para mejorar y cuidar las instituciones educativas de nuestra localidad.