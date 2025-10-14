Angostura Informa

Mes de la concientización y de las acciones para la inclusión plena

Oct 13, 2025

Desde el CET, se llevarán acciones a lo largo del mes en el marco de este lema, buscando promover el acceso al ejercicio de derechos para una vida digna.

Compartimos un video diseñado y desarrollado por jóvenes y adultos que conformamos el CET, con el cual se busca dar a conocer la forma en que las personas queremos ser identificadas y denominadas, independientemente de las particularidades que cada una de nosotras tengamos. En este sentido, lo vemos como un primer paso para problematizar las miradas acerca de la inclusión.

