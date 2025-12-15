Invitación al Concierto de Navidad

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad a disfrutar del Tradicional Concierto de Navidad de Villa La Angostura, una propuesta musical para compartir en familia y celebrar el espíritu navideño.

El concierto contará con la presentación del Ensamble Sinfónico de Villa La Angostura y el Coro de Villa La Angostura, con la participación especial de la Orquesta del programa de integración social desde la música de la Asociación BPW (ISA Villa La Angostura).

📅 17 de diciembre

🕘 21:00 h

📍 Centro de Convenciones

Una noche única de música y encuentro para toda la comunidad.