Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Invitación al Concierto de Navidad

Dic 14, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad a disfrutar del Tradicional Concierto de Navidad de Villa La Angostura, una propuesta musical para compartir en familia y celebrar el espíritu navideño.

El concierto contará con la presentación del Ensamble Sinfónico de Villa La Angostura y el Coro de Villa La Angostura, con la participación especial de la Orquesta del programa de integración social desde la música de la Asociación BPW (ISA Villa La Angostura).

📅 17 de diciembre

🕘 21:00 h

📍 Centro de Convenciones

Una noche única de música y encuentro para toda la comunidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Actualización en el Gabinete Municipal.

Dic 15, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Concurso de Precios N°08/2025

Dic 15, 2025
Dirección de Medio Ambiente Municipalidad de Villa la Angostura

La Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obra Publica  informa que se encuentra disponible para consulta pública la Declaración de Impacto Ambiental N.º 15/25.

Dic 15, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Actualización en el Gabinete Municipal.

15 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Concurso de Precios N°08/2025

15 diciembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Corte de Energía Programado – EPEN

15 diciembre, 2025 Prensa Vla
Casa de la Cultutra

La Escuela de Ajedrez invita al Torneo de Ajedrez en el marco del cierre del cuatrimestre.

15 diciembre, 2025 Prensa Vla