Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré: Habilitado.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERA
CENTRO DE FRONTERA
CARDENAL SAMORÉ
Reporte N° 1 del día sábado 06/09/2025
A las 09:00
Estado: HABILITADO
Todo tipo de vehículos
PORTACIÓN OBLIGATORIO DE CADENAS ⛓️
—————————-
RN 231 tramo Aduana Límite con Chile calzada despejada y húmeda, pronóstico de bajas temperaturas con probabilidad de hielo en sectores, equipos y personal de Vialidad Nacional trabajando, Transitable con MAXIMA PRECAUCIÓN PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS ⛓️ Paso Cardenal Samore Habilitado
🕘 HORARIOS
Tránsito en general
De 9:00 a 19 hrs ARG🇦🇷
🚧 Cierre de Barrera 19 hrs 🇦🇷