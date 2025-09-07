Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré: Habilitado.

Sep 6, 2025

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERA

CENTRO DE FRONTERA
CARDENAL SAMORÉ

Reporte N° 1 del día sábado 06/09/2025
A las 09:00

Estado: HABILITADO

Todo tipo de vehículos

PORTACIÓN OBLIGATORIO DE CADENAS ⛓️
—————————-
RN 231 tramo Aduana Límite con Chile calzada despejada y húmeda, pronóstico de bajas temperaturas con probabilidad de hielo en sectores, equipos y personal de Vialidad Nacional trabajando, Transitable con MAXIMA PRECAUCIÓN PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS ⛓️ Paso Cardenal Samore Habilitado

🕘 HORARIOS
Tránsito en general

 De 9:00 a 19 hrs ARG🇦🇷

🚧 Cierre de Barrera 19 hrs 🇦🇷

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

Precaución en la Ruta Nacional 237

Sep 6, 2025
Comunicado Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo brinda nuevos cursos de capacitación.

Sep 5, 2025
Comunicado

Convocatoria Abierta Psicólogo/a para el CET

Sep 5, 2025

Otras noticias

Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Finalizó el Taller “Sacando del Closet a la Discriminación” en Villa La Angostura.

6 septiembre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

Se abre el registro de oposición de Obra Pública y Contribución por Mejora a la Obra de Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado Público al lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6.

6 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente de Villa la Angostura, Javier Murer recibió al Defensor del Pueblo el Dr. Sebastián Pablo Baltanás, y al Defensor Adjunto, Sr. Matías Omar Herrera.

6 septiembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Precaución en la Ruta Nacional 237

6 septiembre, 2025 Prensa Vla