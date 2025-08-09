Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERA*
CENTRO DE FRONTERA
CARDENAL SAMORÉ
Reporte N° 1 del día viernes 08/08/2025
A las 09:00
Estado: HABILITADO
Todo tipo de vehículos
PORTACIÓN OBLIGATORIO DE CADENAS ⛓️
——————————
RN 231 tramo Aduana Límite con Chile calzada despejada y húmeda probabilidad de hielo en sectores pronóstico de bajas temperaturas, personal y equipo antihielo de Vialidad Nacional operando, Transitable con MAXIMA PRECAUCIÓN PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS ⛓️ Paso Cardenal Samore Habilitado
———–‐–‐——‐–
🕘 HORARIOS
Tránsito en general
De 9:00 a 19 hrs ARG🇦🇷
🚧 Cierre de Barrera 19 hrs 🇦🇷