Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Mejora en el servicio de agua: Lomas del Correntoso aumenta su capacidad en un 75%.

Ago 8, 2025

El Subsecretario de Servicios Públicos, Daniel Sosa, informo las medidas adoptadas en el marco del Plan de Servicios Públicos que permitieron mejorar un 75% la capacidad total del sistema de agua de Lomas del Correntoso, que ahora puede operar con hasta un millón de litros de agua, frente a los 250.000 litros anteriores.

La estación de Lomas del Correntoso, que es la proveedora del 80% de agua de la ciudad, vuelve así a su capacidad operativa óptima, garantizando una provisión de agua potable más eficiente y sostenida para toda la comunidad y su creciente demanda en temporada alta.

Esta obra de magnitud, debido a las recientes lluvias, pudo haber ocasionado posible sedimentación o turbidez, situación que se irá normalizando con el correr de las próximas.

Agradecemos la comprensión y colaboración de la comunidad.
Se recomienda tomar las precauciones del caso, teniendo el tanque auxiliar como alternativa.

By Prensa Vla

Comunicado

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré

Ago 8, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

La Dirección de Zoonosis informa nueva campaña de vacunación antirrábica, inscripción para castración y entrega de desparasitarios.

Ago 8, 2025
Comunicado

Se informa a los beneficiarios de la Beca Gregorio Álvarez la fecha de pago correspondiente.

Ago 8, 2025

Centro de Convenciones

Villa La Angostura, Capital Provincial del Deporte de Montaña, será sede del Festival de Cine de Montaña World Tour del BANFF 2025, el próximo Martes 19 y Miércoles 20 de Agosto.

8 agosto, 2025
Vecinos

Condolencias por el fallecimiento de Sara Cecilia Caputo.

8 agosto, 2025
