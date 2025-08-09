Mejora en el servicio de agua: Lomas del Correntoso aumenta su capacidad en un 75%.

El Subsecretario de Servicios Públicos, Daniel Sosa, informo las medidas adoptadas en el marco del Plan de Servicios Públicos que permitieron mejorar un 75% la capacidad total del sistema de agua de Lomas del Correntoso, que ahora puede operar con hasta un millón de litros de agua, frente a los 250.000 litros anteriores.

La estación de Lomas del Correntoso, que es la proveedora del 80% de agua de la ciudad, vuelve así a su capacidad operativa óptima, garantizando una provisión de agua potable más eficiente y sostenida para toda la comunidad y su creciente demanda en temporada alta.

Esta obra de magnitud, debido a las recientes lluvias, pudo haber ocasionado posible sedimentación o turbidez, situación que se irá normalizando con el correr de las próximas.

Agradecemos la comprensión y colaboración de la comunidad.

Se recomienda tomar las precauciones del caso, teniendo el tanque auxiliar como alternativa.