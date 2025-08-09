Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Se informa a los beneficiarios de la Beca Gregorio Álvarez la fecha de pago correspondiente.

Ago 8, 2025

La Provincia del Neuquén informa a los beneficiarios de la Beca Gregorio Álvarez que, a partir del 8 de agosto, la cuota correspondiente al mes de agosto estará disponible en sus cuentas.

Este beneficio, dirigido a estudiantes beneficiarios de la beca provincial, busca apoyar la continuidad de su formación académica y estudiar con mayores condiciones de comodidad.

Se recuerda a los beneficiarios verificar sus cuentas y consultar en caso de dudas o inconvenientes.

Ante cualquier duda, comunicarse con la Dirección de Fortalecimiento Social: 294438- 8026

By Prensa Vla

