Se informa a los beneficiarios de la Beca Gregorio Álvarez la fecha de pago correspondiente.

La Provincia del Neuquén informa a los beneficiarios de la Beca Gregorio Álvarez que, a partir del 8 de agosto, la cuota correspondiente al mes de agosto estará disponible en sus cuentas.

Este beneficio, dirigido a estudiantes beneficiarios de la beca provincial, busca apoyar la continuidad de su formación académica y estudiar con mayores condiciones de comodidad.

Se recuerda a los beneficiarios verificar sus cuentas y consultar en caso de dudas o inconvenientes.

Ante cualquier duda, comunicarse con la Dirección de Fortalecimiento Social: 294438- 8026