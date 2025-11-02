Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

1º LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 01/2025.

Nov 2, 2025

OBJETO: 1º Llamado a Licitación Pública Nº 01/2025 para “LA ADQUISICION DE 5 (CINCO) VEHICULOS NUEVOS PARA SER INCORPORADO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA LA ANGOSTURA”.

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos doscientos ochenta y ocho millones seiscientos mil ochocientos cincuenta con 00/100 ($288.600.850,00).

GARANTIA DE LA OFERTA: Fondo de Garantía de Pesos veintiocho millones ochocientos sesenta mil ochenta y cinco con 00/100 ($ 28.860.085,00).

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Treinta (30) días hábiles.VALOR DEL PLIEGO: Pesos dos millones ochocientos ochenta y seis mil ocho con 50/100 ($2.886.008,50).

RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES: en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares Nº 32 de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén.

ENTREGA Y PRESENTACION DE OFERTAS hasta las 10:00 hs del día 13 de noviembre de 2025, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares Nº 32 de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén.

FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE SOBRES a las 12:00 hs del día 13 de noviembre de 2025 en las Instalaciones de la Intendencia Municipal, calle Obispo de Nevares Nº 32 de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén; con presencia de los Funcionarios designados por el Municipio.

CONSULTAS: Secretaria de Hacienda y Modernización Municipal de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en Obispo de Nevares Nº 32 1º P, (8407) Villa La Angostura-Neuquén. En el Horario administrativo de 8:00 a 13:00 de Lunes a Viernes Tel: 02944-494155.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Inauguración de la muestra “Descubriendo el Arte” en el Museo de Arte Contemporáneo de Villa la Angostura.

Nov 2, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Proyección del documental “Incendios en la Patagonia” y charla de prevención en Villa La Angostura

Nov 2, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaria de Turismo

Se viene el evento automovilístico Ferrari Cavalcade Adventure 2025.

Nov 1, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

1º LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 01/2025.

2 noviembre, 2025 Prensa Vla
Deportes

Gran Triunfo del Boxeador Angosturense, Romeo Mondino de la Escuela Municipal de Box.

2 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Inauguración de la muestra “Descubriendo el Arte” en el Museo de Arte Contemporáneo de Villa la Angostura.

2 noviembre, 2025 Prensa Vla
Deportes

Jornada de exámenes para la Escuela Municipal de Karate.

2 noviembre, 2025 Prensa Vla