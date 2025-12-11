Lanzamiento del Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes en Villa La Angostura.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se lanzó oficialmente el Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes, una línea de financiamiento destinada a promover proyectos ecológicos con enfoque en el desarrollo sostenible en el municipio de Villa La Angostura, en el marco del programa de cooperación internacional Des Montagnes et des Lacs.

El objetivo del fondo es impulsar iniciativas vinculadas al cuidado del ambiente, la gestión del agua y los residuos, así como acciones orientadas a la lucha contra el cambio climático y otras propuestas que contribuyan a mejorar la calidad ambiental de nuestras comunidades.

En esta edición se seleccionarán 4 proyectos, que recibirán un total de 24.000 euros para su implementación durante un periodo de seis meses en 2026.

Fechas importantes

Apertura de la convocatoria: 15 de diciembre de 2025

Cierre de la convocatoria: 13 de febrero de 2026

Asimismo, se invita a la comunidad a participar de una reunión pública de información, que se realizará el sábado 13 de diciembre a las 9:00 horas en el Centro de Convenciones “Arrayanes”

Durante el encuentro se brindarán detalles sobre el proceso de postulación, criterios de selección y acompañamiento técnico disponible.

Contacto para consultas:

coordinacionbinacional@villalaangostura.gov.ar

Este programa es posible gracias al trabajo conjunto entre organismos franceses y argentinos, junto al municipio de Villa La Angostura, fortaleciendo el compromiso con un futuro ambientalmente responsable y sostenible.