Firma de Convenio para la ampliación del Centro de Cuidados Infantiles “Soles de la Patagonia”

Esta mañana, en las instalaciones del Centro de Cuidados Infantiles (CCI), el Intendente, Javier Murer, encabezó la firma del Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Villa La Angostura y la Fundación Abercrombie & Kent Philanthropy, representada por Micaela Lizzardi.Acompañaron la actividad el Presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo, la Concejal, Noelia Figueroa, la Secretaria de Desarrollo Humano, Fernanda Cóndori, junto a Funcionarios del Gabinete Municipal.

El convenio, aprobado por Ordenanza N° 4282/2025, permitirá avanzar en la construcción de una ampliación de aproximadamente 300 m² del edificio del CCI “Soles de la Patagonia”.

En su alocución, el Intendente Javier Murer señaló “que más valioso que lo que estamos haciendo, vamos a dejar a futuras generaciones un espacio en buenas condiciones y siento una gran emoción y me siento muy feliz de firmar este convenio y vamos a seguir trabajando para que esto se materialise”.

Esta firma representa una decisión política clara de priorizar la niñez y consolidar un trabajo articulado entre el Estado y el sector privado, generando inversión concreta y ampliando derechos para las familias de Villa La Angostura.