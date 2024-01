Figueroa acordó con el Ministro Francos la renovación de los contratos de los brigadistas del Parque Lanín

El gobernador de la Provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, conversó este sábado con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y obtuvo el compromiso de que los contratos de los 18 brigadistas del Parque Nacional Lanín serán renovados. Los contratos terminaban este 31 de diciembre y se temía que no fueran renovados, pero entrarán en la excepción y seguirán trabajando. Provincia subrayó la predisposición del ministro y la resolución a través del diálogo. La situación de dichos brigadistas -formados para la prevención y combate de incendios forestales- había generado preocupación en el gobierno provincial, máxime en el estado de emergencia ígnea, producto de las condiciones climáticas. Como primera medida -y mientras gestionaba la continuidad de los contratos ante el gobierno nacional-, la provincia dispuso el envío de personal y de un helicóptero a la zona cordillerana, con centro de operaciones en San Martín de los Andes. Este fin de semana, el ministro escuchó con atención al gobernador y no sólo dispuso la prórroga de los contratos de estos y otros brigadistas por 90 días, sino también la eventual afectación de otros dos helicópteros, que llegarán a la zona para entrar en acción en caso de ser necesario. Los brigadistas del Parque Nacional Lanín fueron incluidos en el inciso C del artículo segundo del decreto 84/2023, con el que el Ejecutivo Nacional dispuso la no renovación de los contratos. El inciso C refiere a las excepciones, es decir las renovaciones, y expresa literalmente lo siguiente: “Personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.

