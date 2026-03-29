El GNL como nueva etapa productiva estratégica para Neuquén.

El gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, participó del evento del IAPG “Un diálogo estratégico sobre GNL”, donde expuso la visión de Neuquén respecto al desarrollo energético y el rol clave que tendrá el gas natural licuado (GNL) en la próxima etapa productiva.

El encuentro reunió a referentes del sector energético y posicionó al GNL como uno de los ejes centrales en la agenda de desarrollo de Neuquén. También estuvieron presentes el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, entre otros.

Figueroa recordó el camino recorrido por la provincia en materia hidrocarburífera y destacó la continuidad de una política sostenida en el tiempo. “A partir del año 2012 comenzamos a trabajar en los no convencionales.

Y creo que la provincia se fue adecuando, fue la primera que comenzó a instalar este tema. Pudimos seguir avanzando y llegar a una nueva etapa que estamos viviendo ahora, en la cual estamos fortaleciendo lo que viene que es el GNL”, afirmó.

En ese sentido, subrayó el rol del Estado provincial en la generación de condiciones para el desarrollo del sector. “Nosotros siempre hemos dado desde la provincia seguridad jurídica. Una solidez política muy importante.

Y hemos tomado siempre a la política hidrocarburífera como una política de Estado”, sostuvo.En este punto, remarcó que estas condiciones permitieron consolidar la confianza de los inversores.

Afirmó que “esa seguridad nos ha dado la posibilidad de atraer permanentemente inversiones. Esas inversiones han ido llegando a la provincia cada vez más”.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de equilibrar crecimiento económico con sostenibilidad social y ambiental.

“Es muy importante brindar esta seguridad jurídica. Pero también generar esta sustentabilidad social que es tan importante para que los proyectos sean viables.

El cuidado ambiental es muy importante”, señaló.