Abren las inscripciones a las Becas Gregorio Álvarez para nuevos aspirantes

Feb 2, 2026


La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para nuevos aspirantes al programa Becas Gregorio Álvarez, en el marco del Plan Provincial Redistribuir Oportunidades.
El período de inscripción será desde el lunes 9 de febrero hasta el viernes 20 de febrero, y está destinado a acompañar y fortalecer las trayectorias educativas de estudiantes de la localidad, promoviendo el acceso igualitario a la educación.
Asimismo, quienes necesiten asistencia para realizar la inscripción podrán solicitar un turno comunicándose al WhatsApp 2944 388026, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.
Desde el Municipio se invita a la comunidad a informarse y participar de este programa provincial, que busca ampliar oportunidades y acompañar el desarrollo educativo de las y los estudiantes.

