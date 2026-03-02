APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS 2026

Esta mañana, en el Centro de Convenciones Arrayanes, el Intendente Javier A. Murer dejó formalmente inaugurado el Período Legislativo N° XLIII, acompañado por el Gabinete Municipal, Funcionarios Provinciales, el Cuerpo de Concejales e invitados.

En su discurso, el Intendente realizó un balance detallado de la gestión, destacando los avances alcanzados y reafirmando el rumbo de Gobierno con planificación, orden y compromiso.

Asimismo, marcó los principales ejes de trabajo para el 2026, convocando a continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con el Concejo Deliberante, entendiendo que el diálogo institucional y la construcción de consensos son fundamentales para seguir transformando Villa La Angostura.

Con responsabilidad y decisión política, la gestión municipal ratifica su compromiso de seguir impulsando obras, servicios y políticas públicas que mejoren la calidad de vida de cada vecino y vecina.