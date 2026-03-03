PARQUE URBANO LAGUNA CALAFATE – MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente anteproyecto propone la consolidación del entorno de la

Laguna Calafate como Parque Urbano de escala regional, dentro del marco de su condición de Área Natural Protegida. La intervención se orienta al mejoramiento de la calidad urbana, la integración barrial y la recuperación ambiental de un fragmento estratégico del ejido.



La propuesta se estructura a partir del reconocimiento del paisaje existente, priorizando la preservación de la topografía natural, la vegetación autóctona y las visuales abiertas hacia la laguna. Se plantea un sistema de espacios y diferentes escenarios articulados por la ciclovía en torno a la laguna, estableciendo un esquema de usos diferenciados pero complementarios:

Sector Deportivo y Recreativo, ubicado en vinculación con el

barrio Mallín que incorpora un skatepark y parkour y áreas de

permanencia y expansión verde. Un área comercial (ferial) a través de una arquitectura liviana,

destinado a ferias y mercado de productos regionales,

promoviendo la economía local y el encuentro comunitario. Sector Cultural, implantado sobre el extremo contíguo al

acceso al barrio por calle Amancay, en donde se aprovecha el

desnivel natural del terreno para la conformación de un anfiteatro

al aire libre, minimizando movimientos de suelo y favoreciendo su

integración paisajística. Observatorio de Aves, reacondicionando el refugio-mirador

estratégicamente ubicado en el seno de la laguna, destinado la observación de fauna, actividad característica del sitio y de creciente interés turístico y educativo.

El proyecto se cose mediante una cinta peatonal y ciclovía de carácter agreste, que bordea integralmente la laguna. La ciclovía se resuelve como sendero de bajo impacto, de ancho contenido y materialidad natural (estabilizado granular), evitando tratamientos urbanos rígidos y respetando el carácter paisajístico del área protegida. Este recorrido permite vincular todos los sectores programáticos, garantizar accesibilidad pública y ofrecer múltiples puntos de contemplación del paisaje.



Se prevén dos sectores de estacionamiento ubicados próximos a la calle perimetral, estratégicamente distribuidos para servir al sector cultural y a la feria, a través de un trazado orgánico adaptado a la

topografía, con superficie de suelo natural consolidado y aprovechando el arbolado existente y refuerzo con especies nativas.