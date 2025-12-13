Angostura Informa

Entrega de premios del Tercer Concurso de Fotografía para Aficionados

Dic 12, 2025

Se realizó la entrega de premios del Tercer Concurso de Fotografía para Aficionados, junto a la exposición de las fotografías premiadas, en la Patagonia Lakes Art Gallery.

El encuentro contó con la presencia del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa La Angostura, Juan Pablo Naretti, acompañando a los organizadores y a los participantes de esta propuesta cultural.

La actividad fue organizada por la Biblioteca del Mallín y acompañada por la Municipalidad de Villa La Angostura, a través del área de Cultura promoviendo el arte, la creatividad y la participación de fotógrafos aficionados de la comunidad.

