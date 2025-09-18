Entrega de Semillas, Abono o plantines, por la llegada de la Primavera en Villa La Angostura

En el marco de la celebración por la llegada de la Primavera, la Municipalidad de Villa La Angostura invita a toda la comunidad a participar de una jornada especial de entrega gratuita de semillas de flores, abono o un plantín.

La actividad se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre de 2025, de 11 a 13 horas, en la intersección de Cerro Bayo y Avenida Arrayanes.

Este evento busca fomentar el cuidado del ambiente, promover la jardinería en los hogares y celebrar el inicio de una de las estaciones más esperadas del año con un gesto simbólico de vida y renovación.