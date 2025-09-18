Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Entrega de Semillas, Abono o plantines, por la llegada de la Primavera en Villa La Angostura

Sep 18, 2025

En el marco de la celebración por la llegada de la Primavera, la Municipalidad de Villa La Angostura invita a toda la comunidad a participar de una jornada especial de entrega gratuita de semillas de flores, abono o un plantín.

La actividad se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre de 2025, de 11 a 13 horas, en la intersección de Cerro Bayo y Avenida Arrayanes.

Este evento busca fomentar el cuidado del ambiente, promover la jardinería en los hogares y celebrar el inicio de una de las estaciones más esperadas del año con un gesto simbólico de vida y renovación.

By Prensa Vla

Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Planeamiento,Ambiente y Obra Pública, recuerda a la comunidad la importancia de respetar las franjas de restricción constructiva en torno a lagos, ríos, arroyos y lagunas.

18 septiembre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

Constitución de domicilio electrónico en gestiones administrativas en la Secretaría de Planeamiento.

18 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Entrega de notebooks a estudiantes becados de Villa La Angostura

18 septiembre, 2025