Más de 2000 fichas catastrales no tendrán aumento en tasas municipales en 2026.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que en el día de hoy el Concejo Deliberante aprobó en primera lectura el Código Tarifario 2026, el cual establece una estructura de actualizaciones orientada a la equidad tributaria, la racionalidad fiscal y la sostenibilidad de los recursos municipales.

A diferencia del esquema aplicado el año pasado, el Código Tarifario 2026 aprobado en primera lectura introduce un criterio más equilibrado y racional, dejando atrás actualizaciones uniformes y avanzando hacia una estructura tarifaria que evita que situaciones distintas reciban el mismo tratamiento.

Gracias a este esquema, más de 2000 fichas catastrales —principalmente correspondientes a viviendas familiares— mantendrán el mismo valor vigente en la Tasa de Servicios Públicos, sin registrar incrementos, brindando previsibilidad a una parte significativa de los contribuyentes.

Las modificaciones al Código Tarifario persiguen un doble objetivo: por un lado, mantener el poder adquisitivo de los recursos municipales frente a los incrementos de costos previstos para el próximo año; y por otro, equilibrar la carga tarifaria, considerando las características objetivas de cada ficha catastral, la superficie de los inmuebles y el tipo de servicios efectivamente recibidos.

Tasa de Servicios Públicos:

Las fichas catastrales de hasta 300 m² (1.900 casos) mantienen el valor actual, sin incremento.

Las fichas de hasta 700 m² (1.329 casos) reciben un incremento del 17%.

Las fichas mayores a 700 m² registran un incremento mínimo del 21%, que puede ampliarse hasta el 30%, según superficie y características.

Tasa Pladesur

Las fichas catastrales de hasta 500 m² acceden a una reducción superior al 10%.

Las fichas de mayor tamaño reciben incrementos graduales, de acuerdo con la superficie del inmueble.

Las grandes fracciones de tierra (Pladesur RR) tienen incrementos por encima del Índice de Precios al Consumidor, conforme a un criterio de mayor aporte según capacidad contributiva y uso del suelo.

Otros ajustes

Asimismo, se aprobaron ajustes en la cantidad de puntos de las siguientes tasas y derechos:

-Derechos de Uso de Espacios Públicos

-Derechos y Tasas de Publicidad

-Uso del Centro de Convenciones

Servicio de Agua para empresas que industrializan y comercializan agua de la red local

Desde el Ejecutivo Municipal se destaca que este esquema aprobado en primera lectura apunta a ordenar el sistema tributario local, garantizar la prestación de los servicios municipales y distribuir de manera más justa y razonable el esfuerzo fiscal, acompañando el crecimiento de la ciudad sin trasladar incrementos indiscriminados a toda la comunidad.