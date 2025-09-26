El Barrio El Once renovó su Junta Vecinal.

Se llevaron a cabo las elecciones para renovar las Autoridades de la Junta Vecinal del barrio El Once, vecinos del mencionado barrio se acercaron a realizar su elección en las que resultó ganadora la lista Renovación, encabezada por la abogada Silvana Gordillo, quien asumirá la presidencia de la nueva comisión.

La jornada se desarrolló en el salón de sesiones del Concejo Deliberante, dónde se acercaron a votar 45 vecinos, y que fue fiscalizado por la mesa electoral conformada por el Secretario de Atención al Vecino, Julián Natol, y dos colaboradoras, entre ellas la Secretaria Parlamentaria del Deliberante, Jimena Montero.

El escrutinio arrojó un resultado de 32 votos para Renovación y 13 para la lista Nuevo Once. De acuerdo a lo que establece la Ordenanza 734/96, la distribución de cargos quedó conformada de la siguiente manera: cuatro representantes para Renovación (Gordillo, Barbagelata, Episcopo y Freyre) y tres para Nuevo Once (Tressens, Iglesias y Faccini), al haber superado esta última lista el 25% de los sufragios.

A lo largo de la elección se hicieron presentes referentes políticos de distintos espacios y gestiones, como el ex Presidente del Concejo Deliberante David Tressens, el ex Vice Intendente, Luciano Villalba, la Secretaria de Cultura Verónica Molina y la actual Vice Intendente, Tamara Martínez.

También acompañaron la jornada el Defensor del Pueblo, Sebastián Baltanas, junto a su adjunto Matías Herrera, quienes participaron en calidad de observadores para garantizar la transparencia del proceso.